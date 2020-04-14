Жена Овечкина вспомнила о семейном отдыхе в Мексике во время самоизоляции
20:52
Супруга российского нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина — Анастасия — опубликовала новую фотографию в своем Instagram. Жена 34-летнего хоккеиста показала фотографию из зимнего отпуска в Мексике.
В январе 2020-го Овечкины отметили 56-летие отца Анастасии, Кирилла Шубского.
«Как бы хотелось сейчас там оказаться», — подписала фото Анастасия.
По последним данным, в мире зафиксированы 1 980 736 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —125 011 человек, выздоровело — 465 792.
По данным Роспотребнадзора всего на день 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.
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