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Жена Овечкина вспомнила о семейном отдыхе в Мексике во время самоизоляции

20:52
Семья Овечкиных. Фото instagram.com
Семья Овечкиных. Фото instagram.com
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Супруга российского нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина — Анастасия — опубликовала новую фотографию в своем Instagram. Жена 34-летнего хоккеиста показала фотографию из зимнего отпуска в Мексике.

В январе 2020-го Овечкины отметили 56-летие отца Анастасии, Кирилла Шубского.

«Как бы хотелось сейчас там оказаться», — подписала фото Анастасия.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 980 736 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —125 011 человек, выздоровело — 465 792.

По данным Роспотребнадзора всего на день 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

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