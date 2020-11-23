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Жена Овечкина Шубская показала, как отдыхает с сыном в Дубае и похвасталась шикарной фигурой в купальнике

12:28
Анастасия Шубская. Фото Instagram
Анастасия Шубская. Фото Instagram
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Жена капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, Анастасия Шубская, выложила серию видеороликов в Instagram. Она показала, как отдыхает вместе с сыном Дубае.

Несколько недель Шубская и Овечкин провели в Москве. Сначала они отметили день рождения старшего сына, а потом закатили вечеринку в честь юбилея хоккеиста. А на днях устроила праздник и сама жена Овечкина, ей исполнилось 27 лет.

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