Жена Овечкина с детьми прилетела в Москву

Анастасия Шубская, жена форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, прилетела в Москву вместе с детьми.

Видео с прилетом в Россию Шубская выложила в Instagram. В аэропорту ее встретил отец и сестра. У Шубской и Овечкина два сына, одному из которых два месяца.

«Вашингтон» на данный момент выступает в групповом раунде Востока Кубка Стэнли. Сегодня в 23:00 мск стартовал матч «Кэпиталз» против «Филадельфии».