Жена Овечкина с детьми прилетела в Москву
6 августа 2020, 23:14
Анастасия Шубская, жена форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, прилетела в Москву вместе с детьми.
Видео с прилетом в Россию Шубская выложила в Instagram. В аэропорту ее встретил отец и сестра. У Шубской и Овечкина два сына, одному из которых два месяца.
Сторис Шубской pic.twitter.com/6NjSi52VtN— Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) August 6, 2020
«Вашингтон» на данный момент выступает в групповом раунде Востока Кубка Стэнли. Сегодня в 23:00 мск стартовал матч «Кэпиталз» против «Филадельфии».
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