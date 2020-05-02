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Жена Овечкина показала в Instagram трогательные видео о своем умершем дедушке

15:17
Анастасия Шубская с семьей. Фото Instagram.
Анастасия Шубская с семьей. Фото Instagram.
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Анастасия Шубская, жена хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина, сообщилана своей странице в Instagram, что ее дедушка умер от коронавируса в возрасте 91 года.

Позже Шубская выложила серию роликов, среди которых тот, где ее дедушка разговаривает по телефону с хоккеистом. Во время беседы он сказал Овечкину, что смотрит все его матчи, а также выразил уверенность, что нападающий забросит 50 шайб в сезоне-2019/20.

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