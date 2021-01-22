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Жена Овечкина отметила день рождение отца. Выступали звезды, были танцы

09:24
Анастасия Шубская с отцом. Фото Instagram
Анастасия Шубская с отцом. Фото Instagram

Жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, Анастасия Шубская опубликовала у себя в Instagram видео с празднования дня рождения своего отца, бизнесмена Кирилла Шубского.

На празднике выступили певицы Полина Гагарина и Людмила Соколова. В конце мероприятия на сцене появился праздничный торт. Отцу Шубской исполнилось 57 лет.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская, дочь актрисы Веры Глаголевой, сыграли свадьбу 8 июля 2017 года. Их первенец Сергей родился в августе 2018 года, имя он получил в честь старшего брата хоккеиста. В мае 2020 года в семье Овечкиных родился второй сын, его назвали Ильей.

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