Жена Овечкина отметила день рождение отца. Выступали звезды, были танцы

Жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, Анастасия Шубская опубликовала у себя в Instagram видео с празднования дня рождения своего отца, бизнесмена Кирилла Шубского.

На празднике выступили певицы Полина Гагарина и Людмила Соколова. В конце мероприятия на сцене появился праздничный торт. Отцу Шубской исполнилось 57 лет.

Из Instagram Анастасии Шубской pic.twitter.com/qqnLPtT8lD — dolvya (@dolvya1) January 22, 2021

Александр Овечкин и Анастасия Шубская, дочь актрисы Веры Глаголевой, сыграли свадьбу 8 июля 2017 года. Их первенец Сергей родился в августе 2018 года, имя он получил в честь старшего брата хоккеиста. В мае 2020 года в семье Овечкиных родился второй сын, его назвали Ильей.