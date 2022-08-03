Жена Олега Иванова продемонстрировала идеальные ягодицы в микроскопических стрингах

Кристина Иванова, жена полузащитника «Рубина» Олега Иванова, выложила новое фото у себя в соцсетях.

Девушка опубликовала фотографию, где она стоит на балконе в микроскопических черных стрингах.

Кристина Иванова. Фото Соцсети

Олег и Кристина Ивановы состоят в браке с 2010 года.

По окончании сезона-2021/22 Иванов перешел из «Уфы» в «Рубин» на правах свободного агента. 35-летний россиянин сделал 1 результативную передачу в 3 матчах за казанцев.