Жена Новосельцева разоблачила обман футболиста. Он позвал ее на Мальдивы из-за долгов

Жена защитника «Ростова» Ивана Новосельцева, экс-баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру) рассказала, что супруг пригласил ее на Мальдивы, хотя пара давно уже рассталась. Новосельцева воспитывает сына футболиста Теодора, который родился в августе 2019 года. При этом Новосельцев бросил жену, когда та еще была беременна.

По словам бывшей баскетболистки, предложение провести отдых на Мальдивах — это обман, чтобы получить возможность выехать за границу.

«Каким же сильным было мое удивление, когда я получила сообщение от Вани отдохнуть на Мальдивах. И это после того, как пару месяцев назад,он бросил мне в лицо свое циничное высказывание, которое меня окончательно разочаровало в нем!

Я недоумевала, ведь это первое его сообщение за 2 месяца, и это вопрос про Мальдивы, а не про сына! За это время он ни разу не спросил о ребенке, как у него дела, как он развивается, здоров ли он", — написала Катерина Новосельцева в Instagram.

По ее словам, адвокат рассказал, что Новосельцев по решению судебного пристава не может вылететь из страны из-за долга в размере порядка 50 миллионов рублей. Она отмечает, что игрок надеялся на ее согласие, что позволило бы снять ограничения.

«Неудивительно, для человека, который в прошлом году наслаждался отдыхом в Эмиратах, зная, что ребенок еще не был на море. И более того, в тот момент, Тео носил чужие детские вещи, которые мне отдавали друзья, а я каждый день ломала голову, как оплатить квартиру и еду», — подытожила Новосельцева.