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Жена Новосельцева показала, как футболист впервые встретился с сыном

13:52
Катерина Кейру и Иван Новосельцев. Фото instagram.com
Катерина Кейру и Иван Новосельцев. Фото instagram.com
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Бывшая баскетболистка Катерина Кейру, супруга защитника «Сочи» Ивана Новосельцева, опубликовала фото первой встречи 29-летнего футболиста с сыном.

«Сложно много писать под этим постом. Встреча папы и сына. Трудно понять то состояние, которое я переживала и тот путь, который я проходила и прохожу до сих пор. Но все, что я делаю, делаю для счастья моего сына! Нет ничего важнее его! Только так он будет сильным, счастливым и защищенным! Боже, как я хочу, чтобы в этой жизни тебя ничего не тянула ко дну, чтобы ты мог во всю мощь расправить крылья и парить! Я готова подарить тебе всю любовь этого мира, главное, чтобы ты сумел ее принять», — написала в Instagram Кейру.

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