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Жена Малкина сразила наповал леопардовым купальником: видео Анны Кастеровой

21:38
Анна Кастерова. Фото instagram.com
Анна Кастерова. Фото instagram.com
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Супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина — Анна Кастерова — опубликовала новую сторис в своем Instagram. Жена 33-летнего хоккеиста продемонстривала свою идеальную физическую форму.

Кастерова показала подписчикам свой леопардовый купальник. Супруга Малкина отдыхала рядом с бассейном вместе с сыном Никитой.

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