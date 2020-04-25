Жена Малкина сразила наповал леопардовым купальником: видео Анны Кастеровой

Супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина — Анна Кастерова — опубликовала новую сторис в своем Instagram. Жена 33-летнего хоккеиста продемонстривала свою идеальную физическую форму.

Кастерова показала подписчикам свой леопардовый купальник. Супруга Малкина отдыхала рядом с бассейном вместе с сыном Никитой.