Жена Малкина сразила наповал леопардовым купальником: видео Анны Кастеровой
21:38
Супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина — Анна Кастерова — опубликовала новую сторис в своем Instagram. Жена 33-летнего хоккеиста продемонстривала свою идеальную физическую форму.
Кастерова показала подписчикам свой леопардовый купальник. Супруга Малкина отдыхала рядом с бассейном вместе с сыном Никитой.
Анна Кастерова в отличной форме pic.twitter.com/rZiS360TQ1— Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) April 25, 2020