Жена Малкина попала в топ-20 самых сексуальных женщин России

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, попала в топ-20 рейтинга самых сексуальных женщин России. Рейтинг составлен читателями журнала Maxim.

Кастерова заняла 17-е место в списке.

«Пока муж бывшей спортивной телеведущей Евгений Малкин ведет в атаку питтсбургских «Пингвинов», Анна она старается не отставать от супруга по количеству тренировок. А потом поражает всех идеально подсушенным прессом — ну, и всем остальным, идеальным, тоже. Наверное, никто из верхушки нашего рейтинга так мало не заботится о своей публичности, при этом ухитряясь сохранять любовь электората. Как?! Просто посмотри на эти фото», — говорится в описании профиля Кастеровой на сайте Maxim.