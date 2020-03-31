Жена легенды «Милана» Костакурты призналась, что секс с мужем уничтожил ее колени

Супруга бывшего защитника «Милана» Алессандро Костакурты Мартина Коломбари поделилась подробностями личной жизни с экс-футболистом.

«Секс с Алессандро уничтожил мои колени», — приводит слова Мартины The Sun.

В 1991 году 16-летняя Коломбари получила титул «Мисс Италия».

Алессандро и Мартина в браке с 2004 года.

Костакурта выступал за «Милан» с 1986-го по 2007 год. Экс-футболист семь раз становился чемпионом Италии в составе «россонери» (1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004) и пять раз завоевал Суперкубок страны (1988, 1992, 1993, 1994, 2004).