Жена Ковальчука выложила новое фото, похваставшись упругими ягодицами и стройными ножками

Супруга Ильи Ковальчука Николь опубликовала в своих социальных сетях фотографию после тренировки. На снимках она предстала в обтягивающем спортивном костюме, который подчеркнул ее упругие ягодицы.

Николь Ковальчук. соцсети

Николь после знакомства с хоккеистом завершила карьеру певицы, посвятив себя семейной жизни. В настоящее время она работает фитнес-моделью и фитнес-тренером. У спортсменов четверо детей: два сына и две дочери.

Ранее Николь показала фото в красном кружевном пеньюаре.