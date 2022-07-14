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Сегодня, 21:30

Жена Ковальчука выложила новое фото, похваставшись упругими ягодицами и стройными ножками

Читать «СЭ» в
Николь Ковальчук.
Фото соцсети
Николь Ковальчук.
Фото соцсети
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Супруга Ильи Ковальчука Николь опубликовала в своих социальных сетях фотографию после тренировки. На снимках она предстала в обтягивающем спортивном костюме, который подчеркнул ее упругие ягодицы.

Николь Ковальчук. Фото соцсети
Николь Ковальчук.
соцсети

Николь после знакомства с хоккеистом завершила карьеру певицы, посвятив себя семейной жизни. В настоящее время она работает фитнес-моделью и фитнес-тренером. У спортсменов четверо детей: два сына и две дочери.

Ранее Николь показала фото в красном кружевном пеньюаре.

Илья Ковальчук
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