Жена Ковальчука показала идеальный пресс и обратилась с вопросом к подписчикам

Николь Ковальчук, жена форварда «Вашингтона» Ильи Ковальчука, опубликовала новый пост в своем Instagram. Она продемонстрировала идеальный пресс.

— С чего начать? Наверняка вы много раз задавали себе это вопрос, — написала Ковальчук. — И как бы банально это не звучало-начать нужно с желания. Подходящий день наступит тогда, когда вы этого захотите.

Я знаю многих, для которых «правильный» день никогда не наступает, то день выдался не такой, луна оказалась не в той фазе, голова болит, спортзал далеко, завтра почитаю отложенную несколько месяцев назад книгу и.т д. Конечно в таком океане неопределенности сложно себя «собрать» и начать действовать.

Но если продолжать делать изо дня в день одно и тоже, ничего не меняя то и получать мы будем то, что получали всегда. Согласны?

У 37-летнего нападающего четверо детей: Каролина, Артем, Филипп и Ева.