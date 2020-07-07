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Жена Ковальчука показала идеальный пресс и обратилась с вопросом к подписчикам

7 июля 2020, 21:00
Николь Ковальчук. Фото Instagram
Николь Ковальчук. Фото Instagram

Николь Ковальчук, жена форварда «Вашингтона» Ильи Ковальчука, опубликовала новый пост в своем Instagram. Она продемонстрировала идеальный пресс.

— С чего начать? Наверняка вы много раз задавали себе это вопрос, — написала Ковальчук. — И как бы банально это не звучало-начать нужно с желания. Подходящий день наступит тогда, когда вы этого захотите.

Я знаю многих, для которых «правильный» день никогда не наступает, то день выдался не такой, луна оказалась не в той фазе, голова болит, спортзал далеко, завтра почитаю отложенную несколько месяцев назад книгу и.т д. Конечно в таком океане неопределенности сложно себя «собрать» и начать действовать.

Но если продолжать делать изо дня в день одно и тоже, ничего не меняя то и получать мы будем то, что получали всегда. Согласны?

С чего начать? Наверняка вы много раз задавали себе это вопрос. И как бы банально это не звучало-начать нужно с желания. Подходящий день наступит тогда, когда вы этого захотите?? ? Я знаю многих, для которых «правильный» день никогда не наступает, то день выдался не такой, луна оказалась не в той фазе, голова болит, спортзал далеко, завтра почитаю отложенную несколько месяцев назад книгу итд... конечно в таком океане неопределённости сложно себя «собрать» и начать действовать. ? Но если продолжать делать изо дня в день одно и тоже, ничего не меняя то и получать мы будем то, что получали всегда??? Согласны?

Публикация от Nikol Kovalchuk (@nikolkovalchukofficial)

У 37-летнего нападающего четверо детей: Каролина, Артем, Филипп и Ева.

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