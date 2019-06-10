Жена Ковальчука показала идеальную фигуру. К лету готова!

Супруга нападающего "Лос-Анджелеса" и сборной России Ильи Ковальчука Николь опубликовала в Инстаграме новую фотографию. Девушка предстала перед подписчиками в бикини.

Николь ведет здоровый образ жизни и постоянно проводит тренировки в зале. На этот раз девушка дала советы на тему похудения. Ковальчук считает, что главное в этом процессе – метаболизм.

– Чем усиленней вы тренируетесь, тем чище и качественнее вы должны питаться – вот ваше золотое правило. Следуйте ему, и ваш организм скажет вам спасибо! – подписала фото Ковальчук.

Илья и Николь воспитывают четырех детей.