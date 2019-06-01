Жена Ковальчука назвала три секрета вечной красоты

Николь Ковальчук, супруга нападающего "Лос-Анджелеса" и сборной России по хоккею Ильи Ковальчука, в своем Инстаграме опубликовала новую фотографию. Она также поделилась с подписчиками секретами красоты, заявив, что на внешность оказывают влияние принятие себя, спорт и правильное питание.

- По-настоящему красивыми нас делают три вещи: принятие себя, спорт и правильное питание.

1. Принятие себя таким, какой вы есть - делает нас счастливыми.

2. Регулярный спорт – здоровыми и внешне привлекательными.

3. Правильное питание – повышает качество нашей жизни.

Из этих трех составляющих я вывела очень простую формулу: красивый человек = здоровый человек = успешный человек = счастливый человек. Все просто, не правда ли? - написала Николь Ковальчук.

Напомним, супруги Ковальчук воспитывают четырех детей.