Жена Ковальчука назвала три секрета вечной красоты

Николь Ковальчук, супруга нападающего "Лос-Анджелеса" и сборной России по хоккею Ильи Ковальчука, в своем Инстаграме опубликовала новую фотографию. Она также поделилась с подписчиками секретами красоты, заявив, что на внешность оказывают влияние принятие себя, спорт и правильное питание.
- По-настоящему красивыми нас делают три вещи: принятие себя, спорт и правильное питание.
1. Принятие себя таким, какой вы есть - делает нас счастливыми.
2. Регулярный спорт – здоровыми и внешне привлекательными.
3. Правильное питание – повышает качество нашей жизни.
Из этих трех составляющих я вывела очень простую формулу: красивый человек = здоровый человек = успешный человек = счастливый человек. Все просто, не правда ли? - написала Николь Ковальчук.
По-настоящему красивыми нас делают три вещи: принятие себя, спорт и правильное питание. 1️⃣Принятие себя таким, какой вы есть-делает нас счастливыми. 2️⃣Регулярный спорт – здоровыми и внешне привлекательными. 3️⃣Правильное питание – повышает качество нашей жизни. Из этих трех составляющих я вывела очень простую формулу: Красивый человек = здоровый человек = успешный человек = счастливый человек. Все просто, не правда ли?) Three things make us beautiful: self-acceptance, fitness and proper nutrition. Self-love makes us happy. Regular exercising - healthy and attractive. Proper nutrition - improves our quality of life. Of these three components, I derived a very simple formula: A beautiful person = healthy person = successful person = happy person. It's simple, isn't it?)
Напомним, супруги Ковальчук воспитывают четырех детей.