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Жена Кокорина Валитова показала видео в тонком зеленом купальнике

14:38
Дарья Валитова. Фото Instagram
Дарья Валитова. Фото Instagram
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Дарья Валитова, супруга российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новое видео с отдыха в своем Instagram. На нем девушка гуляет по пляжу в тонком зеленом купальнике.

30 июня Валитова в сторис Instagram рассказала о предательстве близкого человека, затем она отписалась от своего мужа в социальной сети. Позже в подписках Валитовой снова появился аккаунт Кокорина, у Александра взаимной на девушку — нет. Возможно, они просто ограничили видимость их аккаунтов в своих подписках для остальных пользователей.

Дарья Валитова и Александр Кокорин вместе с 2014 года. В 2017 году у пары родился сын Майкл.

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