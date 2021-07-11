Жена Кокорина Валитова показала видео в тонком зеленом купальнике
14:38
Дарья Валитова, супруга российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новое видео с отдыха в своем Instagram. На нем девушка гуляет по пляжу в тонком зеленом купальнике.
30 июня Валитова в сторис Instagram рассказала о предательстве близкого человека, затем она отписалась от своего мужа в социальной сети. Позже в подписках Валитовой снова появился аккаунт Кокорина, у Александра взаимной на девушку — нет. Возможно, они просто ограничили видимость их аккаунтов в своих подписках для остальных пользователей.
Дарья Валитова и Александр Кокорин вместе с 2014 года. В 2017 году у пары родился сын Майкл.
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