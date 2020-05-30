Жена Кокорина станцевала под популярный трек и показала идеальный пресс
09:46
Дарья Валитова, супруга форварда «Сочи» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в Instagram. Жена 29-летнего российского футболиста станцевала в короткой майке под трек The Limba & Andro — X.O.
Дарья и Александр воспитывают сына Майкла.
В сезоне-2019/20 29-летний Кокорин провел в общей сложности 4 матча за «Сочи», забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Супруга Кокорина станцевала под популярный трек pic.twitter.com/bX0BiYNaR1— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) May 30, 2020
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