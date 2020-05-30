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Жена Кокорина станцевала под популярный трек и показала идеальный пресс

09:46
Дарья Валитова. Фото Instagram.
Дарья Валитова. Фото Instagram.
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Дарья Валитова, супруга форварда «Сочи» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в Instagram. Жена 29-летнего российского футболиста станцевала в короткой майке под трек The Limba & Andro — X.O.

Дарья и Александр воспитывают сына Майкла.

В сезоне-2019/20 29-летний Кокорин провел в общей сложности 4 матча за «Сочи», забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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