Жена Кокорина станцевала под популярный трек и показала идеальный пресс

Дарья Валитова, супруга форварда «Сочи» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в Instagram. Жена 29-летнего российского футболиста станцевала в короткой майке под трек The Limba & Andro — X.O.

Дарья и Александр воспитывают сына Майкла.

В сезоне-2019/20 29-летний Кокорин провел в общей сложности 4 матча за «Сочи», забил три гола и сделал одну результативную передачу.