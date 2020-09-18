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Жена Кокорина рассказала, когда переболела коронавирусом

13:23
Дарья Валитова. Фото instagram.com
Дарья Валитова. Фото instagram.com
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Дарья Валитова, супруга форварда «Спартака» Александра Кокорина ответила на вопрос подписчика о том, когда она болела коронавирусом. Ранее жена 29-летнего футболиста призналась, что перенесла эту болезнь.

«Пару месяцев назад. В легкой форме», — написала в Instagram Валитова.

Кокорин стал игроком красно-белых 2 августа. 13 сентября нападающий дебютировал за «Спартак» в матче 7-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3). До этого момента футболист восстанавливался от травмы.

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