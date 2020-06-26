Жена Кокорина показала стильное фото и идеальный пресс: белоснежная красота

Дарья Валитова, супруга форварда «Сочи» Александра Кокорина, опубликовала новую сторис в Instagram. Жена 29-летнего российского футболиста показала подписчикам фото в белом кроп-топе и штанах.

Валитова и Александр Кокорин вместе с 2014 года. Пара воспитывает сына Майкла (родился: 4 июня 2017-го).

В сезоне-2019/20 нападающий провел 5 матчей за «Сочи» и забил 6 голов.

Супруга Кокорина — вся в белом pic.twitter.com/zbABPja2zp — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) June 26, 2020

Жена Кокорина показала образцовую фигуру в черном обтягивающем платье