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Жена Кокорина похвасталась шикарными бедрами и показала домашнюю тренировку

17:15
Дарья Валитова. Фото instagram.com
Дарья Валитова. Фото instagram.com
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Супруга форварда «Сочи» Александра Кокорина — Дарья Валитова — опубликовала новые сторис в своем Instagram. Жена 29-летнего российского футболиста показала видео домашней тренировки в условиях карантина.

Дарья поделилась с подписчикам упражнениями на мышцы бедер. Жена Кокорина в салатовых шортах выполнила махи ногами.

«За двух недельную изоляцию я посмотрела только один фильм,на этом все. Вообще лично мне после таких «каникул» точно нужно будет в длительный отпуск, желательно на берегу моря», — написала в Instagram Дарья.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 803 313 человек, умерших — 39 014, выздоровевших — 172 657.

По данным Роспотребнадзора на полдень 31 марта, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.

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