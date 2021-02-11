Жена Касильяса попала в больницу с рецидивом рака

Сара Карбонеро, журналистка и супруга экс-вратаря «Реала» Икера Касильяса, госпитализирована после рецидива рака, сообщает El Mundo.

Карбонеро была доставлена в частную больницу в городе Памплона на прошлой неделе, в пятницу. За два дня до рецидива она отпраздновала 37-летие.

В мае 2019 года Карбонеро объявила, что перенесла операцию по поводу рака яичников. Злокачественная опухоль была обнаружена вскоре после того, как у Касильяса на тренировке случился сердечный приступ.