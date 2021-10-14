Жена Карпина: «Неужели сегодня мы будем вместе. Не виделись с мужем с 3 октября»

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина рассказала о долгожданной встрече с мужем.

«Неужели сегодня мы будем вместе. Не виделись с 3 октября», — написала у себя в Instagram Карпина.

Ранее сборная России провела два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии (1:0, 8 октября) и Словении (2:1, 11 октября). Команда под руководством Валерия Карпина занимает первое место в группе H с 19 очками в 8 матчах. Сборной России осталось провести два матча в рамках отбора: против Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября).