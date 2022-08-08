Жена Глушакова выложила фото в черно-белой мини-юбке

Ксения Коваленко, футболистка ЦСКА и супруга экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова, опубликовала новый пост в своих социальных сетях.

Ксения Коваленко. Фото Соцсети

Она показала свой новый наряд, который состоял из черной рубашки и мини-юбки черно-белой раскраски.

Дочка родилась у пары 35-летнего Глушакова и 27-летней Коваленко в марте 2021 года. У полузащитника также есть две дочки от первого брака, Мила стала первым ребенком для Коваленко.