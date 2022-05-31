Жена Карпина выпустила новую песню

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, выпустила новую песню под названием «За что».

Ранее она представила совместную с музыкантом Андреем Покутным работу «В разные стороны».

«Наконец-то делюсь с вами своей новой песней. Признаюсь, из всех моих работ она — любимая», — написала Карпина в Telegram-канале.

Дарья и Валерий Карпины в отношениях с июня 2017 года. Пара воспитывает двух дочерей. Также у Дарьи есть ребенок от первого брака.