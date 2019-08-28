Жена Гарая выложила фото без одежды. И оно очень интересное

Тамара Горро, жена защитника «Валенсии» Эсекиэля Гарая, поделилась своим пикантным фото в Twitter.

«Горро с ног на голову», — подписала она фотографию, на которой предстает полностью обнаженной.

Горро и Гарай поженились в 2012 году и воспитывают двух детей, один из которых — от суррогатной матери.