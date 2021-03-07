Жена Гарая рассказала о проблемах в сексе с мужем

Тамара Горро, жена бывшего защитника «Зенита» Эсекиэля Гарая рассказала о проблемах в сексе с мужем.

«Если вы спросите меня, испытываю ли я такой же драйв в сексе, как и раньше, то я отвечу, что нет. Не знаю, в чем дело: в нехватке времени или желания, но этот так. Я люблю моего мужа, но я не хочу заниматься с ним сексом каждый день, я устаю. Думаю, многие меня поймут», — приводит Marca слова Горро.

Гарай и Горро женаты с 2012 года. У пары есть дочь Шайла (2015 г.р.) и сын Антонио (2017 г.р.).

Гарай выступал за «Зенит» с 2014 по 2016 год. Последним клубом футболиста была «Валенсия». С лета 2020 года 34-летний аргентинец является свободным агентом.