Жена футболиста Песьякова показала пышную грудь и упругие ягодицы, посвятив видео мужу
Ксения Песьякова, жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, выложила в свои соцсети откровенном видео.
В видео девушка показала свою пышную грудь и упругие ягодицы, посвятив видео мужу.
«Ты мой», — подписала свою публикацию Песьякова.
Подписчики отреагировали на это видео в комментариях:
«Космическая».
«Лучшее видео на сегодня, можно закрывать интернет».
«Смертельная красотка».
Сергей и Ксения Песьяковы вместе с лета 2014 года. Пара воспитывает двух детей: сына Артема и дочь Полину.
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