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Сегодня, 12:10

Жена футболиста Песьякова показала пышную грудь и упругие ягодицы, посвятив видео мужу

Читать «СЭ» в
Ксения Песьякова.
Фото Личные соцсети

Ксения Песьякова, жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, выложила в свои соцсети откровенном видео.

В видео девушка показала свою пышную грудь и упругие ягодицы, посвятив видео мужу.

«Ты мой», — подписала свою публикацию Песьякова.

Подписчики отреагировали на это видео в комментариях:

«Космическая».

«Лучшее видео на сегодня, можно закрывать интернет».

«Смертельная красотка».

Сергей и Ксения Песьяковы вместе с лета 2014 года. Пара воспитывает двух детей: сына Артема и дочь Полину.

Сергей Песьяков
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