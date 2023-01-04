Жена футболиста Тарасова попозировала перед камерой в коротком топе с перьями
Жена бывшего футболиста сборной России Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко опубликовала новое видео в социальных сетях.
Она попозировала перед камерой в коротком топе с перьями.
Дмитрий и Анастасия в браке с 2018 года. Пара воспитывает двух дочерей: Милану и Еву, а также сына Алексея.
До Костенко Тарасов был женат на известной ведущей и певице Ольге Бузовой.
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