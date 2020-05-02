Жена Боатенга: «Занятия сексом по 7-10 раз в неделю не делают меня нимфоманкой»

Мелисса Сатта, супруга полузащитника «Фиорентины» Кевина-Принса Боатенга, рассказала о том, как ее заявление, сделанное в 2012 году, вызвало критику в ее адрес в Италии.

8 лет назад Мелисса заявила, что занимается сексом с Боатенгом по 7-10 раз в неделю. По ее мнению, это являлось одной из причин частых травм футболиста.

«В футболе стоит соблюдать осторожность с тем, что ты говоришь, особенно когда разговор заходит о сексе. Вы не можете представить, в какой вихрь меня тогда затянуло. То, что мы так регулярно занимаемся сексом, не делает меня нимфоманкой», — приводит слова Сатты La Gazzetta dello Sport.