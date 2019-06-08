Жаркое фото Сидоровой на отдыхе. Как вам?

Российская керлингистка Анна Сидорова опубликовала новое фото в своем Инстаграме. На снимке спортсменка позирует на пляже.
– Погода в Азии. Третий год подряд выбираем для отдыха Азию, при этом КАЖДЫЙ раз смотря погоду и сайты с рекомендациями направлений в июне – пишут, прогнозируют "сезон дождей". На Пхукете из 16 дней было 2 дождливых дня, на Бали воообще без дождей, максимум тучки, сейчас во Вьетнаме и тут снова должны быть одни грозы. А уж какие грозы, можете сами видеть на фотках! Родители, правда пишут, что в Москве даже жарче +32, вот и думаем стоило вообще уезжать?! У кого как с погодой, делитесь! – написала Сидорова в своем Инстаграме.
Погода в Азии. ⛈ Третий год подряд выбираем для отдыха Азию, при этом КАЖДЫЙ раз смотря погоду и сайты с рекомендациями направлений в июне – пишут, прогнозируют "сезон дождей". ⠀ На Пхукете из 16 дней было 2 дождливых дня, на Бали воообще без дождей, максимум тучки, сейчас во Вьетнаме и тут снова должны быть одни грозы 🤦🏻♀️🤦🏻♀️🤦🏻♀️ ⠀ А уж какие грозы, можете сами видеть на фотках!😂😂😂 ⠀ Родители, правда пишут, что в Москве даже жарче +32, вот и думаем стоило вообще уезжать?!😃 ⠀ ⠀ У кого как с погодой, делитесь!🙌🏼 #вьетнам #пляж #отдых #отпуск #песок #море #солнце #vietnam #sea #vacation #beach #sun #sandbeach #swimsuit #model