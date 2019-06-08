Жаркое фото Сидоровой на отдыхе. Как вам?

Российская керлингистка Анна Сидорова опубликовала новое фото в своем Инстаграме. На снимке спортсменка позирует на пляже.

– Погода в Азии. Третий год подряд выбираем для отдыха Азию, при этом КАЖДЫЙ раз смотря погоду и сайты с рекомендациями направлений в июне – пишут, прогнозируют "сезон дождей". На Пхукете из 16 дней было 2 дождливых дня, на Бали воообще без дождей, максимум тучки, сейчас во Вьетнаме и тут снова должны быть одни грозы. А уж какие грозы, можете сами видеть на фотках! Родители, правда пишут, что в Москве даже жарче +32, вот и думаем стоило вообще уезжать?! У кого как с погодой, делитесь! – написала Сидорова в своем Инстаграме.