«Затмила все». Сотникова в красном купальнике восхитила фанатов

Олимпийская чемпионка-2018 в фигурном катании Аделина Сотникова опубликовала новую фотографию. 23-летняя спортсменка предстала перед подписчиками в красном купальнике.

«Когда через несколько дней должны были лететь отдыхать,но что-то пошло не так», — подписала фото фигуристка.

«Красотка», — написали в комментариях под фото Сотниковой.

«Ну все, затмила все и вся», — отреагировал подписчик.