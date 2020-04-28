«Затмила все». Сотникова в красном купальнике восхитила фанатов
12:35
Олимпийская чемпионка-2018 в фигурном катании Аделина Сотникова опубликовала новую фотографию. 23-летняя спортсменка предстала перед подписчиками в красном купальнике.
«Когда через несколько дней должны были лететь отдыхать,но что-то пошло не так», — подписала фото фигуристка.
«Красотка», — написали в комментариях под фото Сотниковой.
«Ну все, затмила все и вся», — отреагировал подписчик.
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