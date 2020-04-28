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«Затмила все». Сотникова в красном купальнике восхитила фанатов

12:35
Аделина Сотникова. Фото instagram.com
Аделина Сотникова. Фото instagram.com
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Олимпийская чемпионка-2018 в фигурном катании Аделина Сотникова опубликовала новую фотографию. 23-летняя спортсменка предстала перед подписчиками в красном купальнике.

«Когда через несколько дней должны были лететь отдыхать,но что-то пошло не так», — подписала фото фигуристка.

«Красотка», — написали в комментариях под фото Сотниковой.

«Ну все, затмила все и вся», — отреагировал подписчик.

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