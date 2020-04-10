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«Зашейте мне рот». Футболистка ЦСКА показала свой стальной пресс, но осталась им недовольна

18:56
Ксения Коваленко. Фото instagram.com
Ксения Коваленко. Фото instagram.com
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Защитница ЦСКА и женской сборной России Ксения Коваленко опубликовала новую сторис в своем Instagram. 24-летняя футболистка, которая восстанавливается после травмы колена, сделала фото во время тренировки дома.

На снимке Коваленко лежит на спортивном коврике в облегающем костюме.

«Кто-нибудь, зашейте мне рот, а то пресса мне не видать», — подписала фото Ксения Коваленко.

Ксения Коваленко. Фото instagram.com
Ксения Коваленко. Фото instagram.com

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