«Зашейте мне рот». Футболистка ЦСКА показала свой стальной пресс, но осталась им недовольна

Защитница ЦСКА и женской сборной России Ксения Коваленко опубликовала новую сторис в своем Instagram. 24-летняя футболистка, которая восстанавливается после травмы колена, сделала фото во время тренировки дома.

На снимке Коваленко лежит на спортивном коврике в облегающем костюме.

«Кто-нибудь, зашейте мне рот, а то пресса мне не видать», — подписала фото Ксения Коваленко.