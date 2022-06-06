«Замки лифчика могут не выдержать». Нугуманова поразила своей пышной грудью в красном

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова выложила в социальных сетях новые фото с отдыха. На них она предстала в откровенном купальнике.

Елизавета Нугуманова. Социальные сети.

«Лиза, ты красотка», — сделали ей комплимент в комментариях.

«Шикарнейшая фигура», — подтвердила другая подписчица.

«Замуж пора», — отметил один из комментаторов.

«Вообще лучше без топа уже. Грех такую красоту прятать», — пошутил другой.