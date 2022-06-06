«Замки лифчика могут не выдержать». Нугуманова поразила своей пышной грудью в красном
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова выложила в социальных сетях новые фото с отдыха. На них она предстала в откровенном купальнике.
Елизавета Нугуманова.
Социальные сети.
«Лиза, ты красотка», — сделали ей комплимент в комментариях.
«Шикарнейшая фигура», — подтвердила другая подписчица.
«Замуж пора», — отметил один из комментаторов.
«Вообще лучше без топа уже. Грех такую красоту прятать», — пошутил другой.
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