Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 13:45

«Замки лифчика могут не выдержать». Нугуманова поразила своей пышной грудью в красном

Читать «СЭ» в
Елизавета Нугуманова.
Фото Социальные сети.
Елизавета Нугуманова.
Фото Социальные сети.
1/2

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова выложила в социальных сетях новые фото с отдыха. На них она предстала в откровенном купальнике.

Елизавета Нугуманова. Фото Социальные сети.
Елизавета Нугуманова.
Социальные сети.

«Лиза, ты красотка», — сделали ей комплимент в комментариях.

«Шикарнейшая фигура», — подтвердила другая подписчица.

«Замуж пора», — отметил один из комментаторов.

«Вообще лучше без топа уже. Грех такую красоту прятать», — пошутил другой.

Елизавета Нугуманова
5
0
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
Дальше без новых валиевых. Четыре причины, почему в фигурном катании поднимают возраст спортсменок
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вот это булочки». Бывшая девушка Роналду 36-летняя Ирина Шейк игриво приспустила штаны
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости