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«Заканчиваю неделю, стоя в планке». Анастасия Потапова показала, как тренируется на самоизоляции

09:15
Анастасия Потапова. Фото Instagram Анастасии Потаповой
Анастасия Потапова. Фото Instagram Анастасии Потаповой
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Российская теннисистка Анастасия Потапова показала, как поддерживает физическую форму во время периода самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Спортсменка опубликовала у себя в Instagram фотографию с домашней тренировки.

— Заканчиваю неделю, стоя в планке, — подписала публикацию Потапова.

Ранее все теннисные турниры были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

По последним данным Worldometers на 8.20 по московскому времени 27 апреля, общее число зараженных в мире достигло 2 995 056 человек. Зафиксировано 207 000 летальных исходов, 878 997 человек выздоровели.

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