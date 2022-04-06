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Сегодня, 09:25

«Ох, какая же у Алины красивая фигура». Загитова выложила видео с разных ракурсов

Загитова выложила видео своих выступлений с разных ракурсов
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Соцсети Алины Загитовой

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новое видео в своем Telegram-канале.

19-летняя спортсменка репостнула в свой канал видео из фанатского аккаунта, в котором показаны ее выступления с разных ракурсов.

«Сильная программа. Алина такая разная и такая прекрасная», — отреагировала подписчица Загитовой в комментариях.

«Ох, какая же у Алины красивая фигура», — добавила еще одна поклонница фигуристки.

«Какая же Алина невероятная. Невозможно глаз оторвать! Особенно последний кадр из видео. Какой-то внутренний свет и тепло исходит от Алины. Это большая редкость», — отреагировала в комментариях одна из болельщиц Загитовой.

19-летняя Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы. Она приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.

Алина Загитова
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