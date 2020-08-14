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Загитова восхищается телеведущей Екатериной Андреевой

14 августа 2020, 23:07
Алина Загитова. Фото Ксения Нуртдинова., -
Алина Загитова. Фото Ксения Нуртдинова., -
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что мечтает стать ведущей спортивной телепередачи. Фигуристка поступила на факультет журналистики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС. В интервью пресс-службе вуза она рассказала, что восхищается ведущей Первого канала Екатериной Андреевой.

— Мечтаете попасть в телевизор в роли ведущей?

— Мечтаю! Хочу вести спортивные программы. Ну, может, потом в другом направлении пойду.

— А есть в медиа такие люди, которые вас мотивируют?

— Екатерина Андреева, ведущая Первого канала. Я и на ее инстаграм подписана, и вообще люблю смотреть, как она работает. Она время от времени выкладывает видео, как правильно говорить, различные видео-уроки. Очень интересно! Удивительная женщина, конечно!

Дополнительная информация:

https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/olimpiyskaya-chempionka-po-figurnomu-kataniyu-alina-zagitova-rasskazala-o-postuplenii-v-rankhigs-i-v/

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