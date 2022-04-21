«Вау! Просто огонь». Загитова сразила фанатов откровенным фото

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале новую фотографию. Она сделала снимок в откровенном образе.

«Пушка», — написал один из фанатов.

«Ничего себе», — добавил другой.

«Ухх красотка», — выразил восхищение еще один подписчик.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.