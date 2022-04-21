«Вау! Просто огонь». Загитова сразила фанатов откровенным фото
Алина Загитова сразила фанатов откровенным фото
Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале новую фотографию. Она сделала снимок в откровенном образе.
«Пушка», — написал один из фанатов.
«Ничего себе», — добавил другой.
«Ухх красотка», — выразил восхищение еще один подписчик.
Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.
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