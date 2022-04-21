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«Вау! Просто огонь». Загитова сразила фанатов откровенным фото

Алина Загитова сразила фанатов откровенным фото
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале новую фотографию. Она сделала снимок в откровенном образе.

«Пушка», — написал один из фанатов.

«Ничего себе», — добавил другой.

«Ухх красотка», — выразил восхищение еще один подписчик.

Напомним, Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы. Она остановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.

Фигурное катание
Алина Загитова
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