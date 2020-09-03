«Загитова преобразилась внешне. Как это возможно?!» Японцы считают, что россиянка становится все более привлекательной

Японский журнал о моде и жизни знаменитостей Forza Style считает, что с течением времени российская фигуристка Алина Загитова становится все более привлекательной.

— С зимней Олимпиады в Пхенчхане минуло немного лет, но внешне Загитова просто преобразилась, — говорится в тексте Forza Style. — В ней течет татарская кровь. Загитова любит Японию, Рилаккуму, Снупи, японскую кухню и мечтает однажды открыть свой японский ресторан. Приятно видеть такую заинтересованность в нашей стране.

Загитова также прославилась тем, что именно ей презентовали в качестве подарка акита-ину по кличке Масару. На летнем фото с собакой улыбка Алины выглядит очень освежающе, и синий небосклон это только подчеркивает. Три года прошло после золота Пхенчхана, когда Загитовой было всего 15. Сейчас она повзрослела и стала милее.