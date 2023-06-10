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Сегодня, 00:15

Загитова поймала букет невесты на свадьбе хореографа Глейхенгауза

Евгений Козинов
Корреспондент
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Алина Загитова.
Фото Telegram

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале видео со свадьбы хореографа Даниила Глейхенгауза и участницы «Ледникового периода» Ольги Паутовой.

Фигуристка поймала букет невесты. Поверье гласит, что девушка, поймавшая в этом конкурсе цветы, вскоре выйдет замуж.

21-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях.

Ольга Паутова и&nbsp;Даниил Глейхенгауз. Хореограф группы Тутберидзе женился на журналистке. Кто стал избранницей Глейхенгауза?
Алина Загитова
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