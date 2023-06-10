Загитова поймала букет невесты на свадьбе хореографа Глейхенгауза

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале видео со свадьбы хореографа Даниила Глейхенгауза и участницы «Ледникового периода» Ольги Паутовой.

Фигуристка поймала букет невесты. Поверье гласит, что девушка, поймавшая в этом конкурсе цветы, вскоре выйдет замуж.

21-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях.