Загитова показала, как расслабляется на Новый год

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова выложила новый пост в сторис Instagram. На видео она показала, как встречает Новый год в кругу семьи.

На видео 19-летняя спортсменка сидит в кресле и смотрит культовую советскую комедию «Иван Васильевич меняет профессию».

При этом на фигуристке нет одежды. Ее тело прикрывает банное полотенце.