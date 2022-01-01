Загитова показала, как расслабляется на Новый год
19:23
Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова выложила новый пост в сторис Instagram. На видео она показала, как встречает Новый год в кругу семьи.
На видео 19-летняя спортсменка сидит в кресле и смотрит культовую советскую комедию «Иван Васильевич меняет профессию».
При этом на фигуристке нет одежды. Ее тело прикрывает банное полотенце.
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