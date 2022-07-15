Загитова показала фото в прозрачной рубашке и черном купальнике

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала несколько фотографий из отпуска в своих социальных сетях.

«Кажется, я так давно была на море, а прошло всего два месяца.

Уже хочется вернуться обратно, позагорать на песочке и искупаться в теплой водичке.

Мне кажется, что у отпуска вдали от дома своя особая атмосфера. Я как будто отключаюсь от всего мира и наслаждаюсь этим моментом долгожданного отдыха! Ничего не напоминает о том, что в Москве ждут какие-то дела. И это так классно», — написала Загитова в Telegram.

Загитова — чемпионка личного турнира и серебряный призер командного турнира Игр в Пхенчхане, чемпионка мира (2019) и Европы (2018).

С декабря 2019 года российская фигуриста не выходит на лед в официальных турнирах.