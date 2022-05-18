«Это вообще законно?» Загитова ошарашила фанатов фото в коротком платье

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала фото в соцсетях.

20-летняя спортсменка сегодня, 18 мая отмечает 20-летние. Загитова выложила фото в коротком черном платье, а также фото вместе с Анной Щербаковой и Дарьей Усачевой.

Подписчики оценили фотографии Загитовой: «Красотка», «Красивое платье», «Алина, ты лучшая», «Бомба», «Это вообще законно?», «Очаровательная фигуристка», «Ты космическая».

Загитова выиграла золото Олимпиады-2018 в Пхенчхане и серебро в командных соревнованиях. На Играх-2022 в Пекине она работала в качестве журналиста.