«Загитова — моя любовь». Бузова в восторге от российской фигуристки
20:35
Телеведущая и певица Ольга Бузова с восхищением отозвалась об олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. В этом сезоне Загитова выступает в роли ведущей «Ледникового периода», Бузова принимает участие в телешоу в паре с Дмитрием Соловьевым.
«Загитова — моя любовь!» — написала Бузова в сториз Instagram.
Новая сториз Бузовой pic.twitter.com/zQRb5glLHV— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) November 1, 2020
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