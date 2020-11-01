  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Женская лига

«Загитова — моя любовь». Бузова в восторге от российской фигуристки

20:35
Дмитрий Соловьев, Ольга Бузова и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Дмитрий Соловьев, Ольга Бузова и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Телеведущая и певица Ольга Бузова с восхищением отозвалась об олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. В этом сезоне Загитова выступает в роли ведущей «Ледникового периода», Бузова принимает участие в телешоу в паре с Дмитрием Соловьевым.

«Загитова — моя любовь!» — написала Бузова в сториз Instagram.

Женская лига: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир