Телеведущая и певица Ольга Бузова с восхищением отозвалась об олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой. В этом сезоне Загитова выступает в роли ведущей «Ледникового периода», Бузова принимает участие в телешоу в паре с Дмитрием Соловьевым.

«Загитова — моя любовь!» — написала Бузова в сториз Instagram.