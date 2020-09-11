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«За что ты так с нами». Гимнастка Солдатова показала фото в одном бюстгальтере

11 сентября 2020, 23:25
Александра Солдатова. Фото instagram.com
Александра Солдатова. Фото instagram.com
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала в Instagram откровенное фото в белом спортивном бюстгальтере.

«У меня меня есть вопрос к каждому из вас и мне будет безумно интересно почитать все, что вы напишите. Что на данный момент для тебя самое главное в жизни? Что имеет значение?» — написала в Instagram 22-летняя спортсменка.

«За что ты так с нами», — отреагировал один из подписчиков гимнастки.

Солдатова является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019).

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