Юлия Ефимова выложила фото в розовом облегающем платье на фоне заката

Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила новый пост у себя в соцсетях.

Спортсменка показала фото с отдыха, сделанное в поле на фоне заката. На девушке было надето элегантное розовое платье, подчеркивающее ее фигуру.

Юлия Ефимова. Соцсети

Ранее Ефимова покаталась на яхте в белом купальнике.