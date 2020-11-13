Яркое фото Седоковой с Тиммой: «Ты мое сегодня и все мои завтра»

Форвард «Химок» Янис Тимма опубликовал новый пост в Instagram. Он выложила совместную фотографию с женой, певицой Анной Седоковой.

— Ты мое сегодня и все мои завтра, — написала Седакова.

Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Белорусии Валентином Белькевичем, от него у нен родилась дочь.