  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Женская лига

Яркое фото Седоковой с Тиммой: «Ты мое сегодня и все мои завтра»

16:24
Яннис Тимма и Анна Седокова. Фото Instagram
Яннис Тимма и Анна Седокова. Фото Instagram
Теги:

Форвард «Химок» Янис Тимма опубликовал новый пост в Instagram. Он выложила совместную фотографию с женой, певицой Анной Седоковой.

— Ты мое сегодня и все мои завтра, — написала Седакова.

Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Белорусии Валентином Белькевичем, от него у нен родилась дочь.

Женская лига: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир