Яна Рудковская рассказала, сколько она зарабатывает на Instagram

Известный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, сколько зарабатывает в год благодаря продаже рекламы в социальных сетях.

— Очень много людей тратят деньги на люкс, однако дома Louis Vuitton сделал всего три сундука: для скрипки Спивакова, большой сундук для пачки Яны Вишневой и сундук чемпиона для моего мужа, — сказала в шоу на YouTube-канале Ксении Собчак Рудковская. — Очень много денег тратится с компанией Dior, очень много клиентов тратят деньги, сидят на первых рядах. Однако, Dior делает ужин не у кого-то дома, а у меня, куда приезжает Наталья Водянова и все французские бренд-менеджеры. Почему-то не у кого-то, а именно у меня. Многие хотят устроить, но пока Dior сделал первый в истории ужин только у нас дома.

Я не говорю, что я зарабатываю с этого деньги, но я — друг брендов. В чем экономика? Мне не платят деньги, но дарят подарки, делают имиджевые вещи для меня. Другие бренды приходят и говорят: «Мы хотим сделать у вас ужин после Louis Vuitton и Dior» и платят мне за это немаленькие деньги. Могу сказать единственное, что, условно говоря, миллион долларов в год я зарабатываю только на Instagram. Ко мне идут люксовые бренды. В моем Instagram есть только мой лайфстайл. Если рекламодатели звонят и предлагают мне прорекламировать продукт, которого нет в моей жизни, я его не буду рекламировать ни за какие деньги. Позиция.