«Ягодичная фея». Чемпионка Европы по фитнес-бикини разрывает Instagram тренировками и фото в трусиках
15:00
Instagram-модель Екатерина Усманова выложила новый пост в социальные сети. Она похвасталась своим внешним видом.
31-летняя Усманова — обладательница зеленого пояса по тхэквондо.
В октябре 2012 года она приняла участие в состязании по бодибилдингу в номинации «фитнес-бикини», уступив только Елене Гусевой.
В 2013- победила на чемпионате в Восточной Европе.
В этом же году получила Кубок Яшанькина, стала финалисткой на «Арнольде Классик».