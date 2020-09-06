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«Ягодичная фея». Чемпионка Европы по фитнес-бикини разрывает Instagram тренировками и фото в трусиках

15:00
Екатерина Усманова. Фото Instagram.
Екатерина Усманова. Фото Instagram.

Instagram-модель Екатерина Усманова выложила новый пост в социальные сети. Она похвасталась своим внешним видом.

31-летняя Усманова — обладательница зеленого пояса по тхэквондо.

В октябре 2012 года она приняла участие в состязании по бодибилдингу в номинации «фитнес-бикини», уступив только Елене Гусевой.

В 2013- победила на чемпионате в Восточной Европе.

В этом же году получила Кубок Яшанькина, стала финалисткой на «Арнольде Классик».

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