«Я жене не изменяю». Экс-ведущая пошутила об уходе Глушакова из «Спартака»

Бывшая ведущая клубного телевидения хоккейного «Спартака» Юлия Ушакова рассказала о знакомстве и сходстве с экс-капитаном «Спартака» футбольного Дениса Глушакова. В начале апреля она выложила коллаж, на котором изобразила себя и Глушакова в купальнике.

— Денис Глушаков? Мы с ним знакомы и дружим, можно сказать. История с купальниками? Мне просто очень многие болельщики «Спартака» говорили, что я на него похожа. Недавно виделись и прикалывались, что челюсти у нас похожи. Ушли оба из «Спартака» со скандалом (смеется). Я жене не изменяю, читаю вот комментарии. Наверное, потому что у меня ее нет (смеется), — сказала Юлия Ушакова в прямом эфире Instagram с журналисткой Марией Командной.

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