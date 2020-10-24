Телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала свой новый номер на шоу «Ледниковый период». В паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым она представила выступление под «Романс» в исполнении Владимира Преснякова. Ведущая шоу, олимпийская чемпионка Алина Загитова, отметила, что Бузова предстала в необычном образе ранимой девушки.

— То, что вы сегодня увидели, это и есть я. Дерзкой, уверенной в себе девушке, которая взваливает все на свои плечи, мне пришлось стать, — сказала Бузова дрожащим голосом. — В этом номере я попыталась вытащить ту настоящую, ранимую, нежную девушку, которая следует за мужчиной на край света.